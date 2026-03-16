Nicolás Larcamón elogia el nivel de Cruz Azul

"El equipo está bárbaro", destacó el entrenador.

Después de derrotar al martes pasado a Monterrey por 2-3 en el partido de ida de la serie.

Larcamón dijo que su equipo está preparado para un partido complejo que asumirá sin pensar en la ventaja que ha sacado.

"Esperamos un partido exigente contra un rival que va a venir a revertir la serie. Vamos a asumirlo como si estuviéramos 0-0. Buscaremos ganar, desarrollar nuestra identidad de juego y no pensar en otra cosa que no sea imponer condiciones", agregó.

Cruz Azul, líder del torneo Clausura del fútbol mexicano, apuesta este semestre por convertirse en el equipo más ganador de la historia de la Concacaf y a sumar su décimo título de Liga mexicana. Al referirse a eso, Larcamón aceptó que son objetivos a mediano plazo y hoy no piensa en ellos.

" Es prematuro para hablar de coronación cuando estamos en octavos de final en la Concacaf y en la duodécima fecha del campeonato", observó.

El defensa colombiano Willer Ditta expresó su alegría por volver al torneo de Concacaf luego de una suspensión que no le permitió jugar el martes pasado y confió en ayudar al equipo a sellar su paso a la fase de los ocho mejores equipos.

"Estamos enfocados en sacar el resultados y pasar de fase", dijo.

Ditta recordó que Cruz Azul compite hace dos años a un alto nivel y eso lo ha ayudado a crecer, lo cual lo mantiene ilusionado con ser parte de la selección colombiana de la Copa Mundial del próximo verano.

"Estar en el listado final de la selección sería cumplir un sueño maravilloso", concluyó.