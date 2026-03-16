Rüdiger, ante Haaland en el estadio donde marcó un penalti decisivo

El Manchester City es el rival al que más se ha enfrentado Rüdiger en su carrera. Hasta 17 encuentros, diez en las filas del Chelsea y ya siete defendiendo al Real Madrid con varios recuerdos inolvidables. En la vuelta de los octavos de final de la presente edición regresa al Etihad, donde en su último día tuvo el papel de protagonista principal inesperado.

Pidió lanzar en la tanda de penaltis, como otros defensas, y Carlo Ancelotti le permitió chutar el quinto y, a la postre decisivo. Falló Luka Modric, se reivindicó Andriy Lunin ante la ausencia de Thibaut Courtois, y tras marcar Jude Bellingham, Lucas Vázquez y Nacho Fernández, le llegó el turno a Rüdiger.

Asumió toda la responsabilidad en su primer penalti en el Real Madrid. Respiró profundamente tras colocar el balón en el punto de penalti, tomó poca carrerilla y chutó a la red cruzado con confianza. En su celebración corrió hasta que se lanzó al césped para que todos sus compañeros se lanzasen sobre él. "Ojalá que no lleguemos a eso, pero estoy listo para asumir responsabilidades. Si me toca, por supuesto lo tiraría de nuevo sin problemas", afirmó.

Un nuevo duelo entre Real Madrid y City resucita un enfrentamiento entre gigantes, el de Rüdiger ante Haaland, que ha dejado también imágenes curiosas. "Me he enfrentado a Haaland muchas veces ya y es un jugador de talla mundial, muy fuerte. Me gustan estas batallas", confiesa Antonio.

"Desde mi primera temporada cuando me enfrenté a él, sabía que podía ganar ese pulso con Haaland. Es fantástico cuando te enfrentas a estos jugadores. Parece buen tío",. reconoció.

En el último precedente, en la ida del pasado miércoles en el Santiago Bernabéu, entre Rüdiger y Huijsen, al que dio mérito, lograron que el delantero noruego no rematase a portería.

"No pienso en cosas de ese tipo ni en estadísticas, son números a los que no doy importancia. En el partido de fase de grupos me ganó la batalla. Jugadores como Haaland son duros y es un placer enfrentarse a los mejores. Me gusta la batalla física. Huijsen también hizo muy buen partido, no solo estoy yo en su defensa. Tengo ganas de este partido", dijo antes del reencuentro.