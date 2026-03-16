São Paulo lidera, Neymar regresa y Cruzeiro despide a Tite

São Paulo sigue líder

Ni la crisis institucional, ni la financiera ni el cambio de entrenador parecen haber afectado al São Paulo, que se mantiene líder gracias a una trabajada victoria de visita ante el Bragantino.

El tricolor paulista, además, supo sobreponerse a la presión de empezar su partido sabiendo que el Palmeiras le había alcanzado en la tabla al vencer más temprano 1-0 al Mirassol.

En Bragança Paulista, el local se adelantó con un tanto del argentino José María Herrera en la primera mitad. Tras el descanso, São Paulo reaccionó y con goles de Sabino y del argentino Jonathan Calleri dio la vuelta el marcador. Fue el segundo triunfo en dos partidos del nuevo técnico saopaulino, Roger Machado, que tendrá otra difícil salida el miércoles, contra el Atlético Mineiro, para intentar consolidar su sorprendente liderato.

Neymar volvió a ser titular

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Con Neymar de regreso al once titular, Santos cedió un empate 1-1 en casa ante Corinthians, un resultado que aleja a ambos equipos de la parte alta de la clasificación.

El Timão fue mejor durante los 90 minutos de juego en el estadio Vila Belmiro, en la ciudad portuaria de Santos, pero no supo transformar la superioridad en goles.

El mediapunta neerlandés Memphis Depay puso fin a su sequía en el actual campeonato con un gran gol en el minuto 18, aunque Gabigol aprovechó poco después (21’) un error defensivo, capitalizado por Neymar, para plantarse solo ante el portero Hugo Souza y poner el empate definitivo.

“Mi trabajo es regresar a la selección y jugar el Mundial. Cabe a la comisión técnica elegir. Estando o no, siempre apoyaré a la selección”, dijo Ney al ser preguntado por la lista de convocados que Carlo Ancelotti divulgará el lunes para los amistosos contra Francia y Croacia.

El goleador histórico de la Canarinha, que no jugaba desde el 26 de febrero, todavía no debuta con el italiano en la selección y este domingo disputó su tercer juego como titular de quince posibles en la temporada, afectada por problemas físicos. Sus recurrentes lesiones ponen en vilo su presencia en el Mundial de Norteamérica, que se iniciará el 11 de junio. En total, este año ha jugado cuatro partidos entre liga y el estadual Paulista.

Cruzeiro sigue sin ganar y cesa a Tite

El Cruzeiro sigue sin conocer la victoria y este domingo, de local, igualó 3-3 con un Vasco da Gama que disputó la última media hora con 10 jugadores.

Este nuevo tropiezo provocó el despido del exseleccionador brasileño Tite como director técnico del Cruzeiro, según anunció el equipo en la red social X.

“El Cruzeiro informa que decidió cesar a Tite como su entrenador. Junto al técnico también dejan al club los ayudantes Matheus Bachi, Vinicius Bergantin y el preparador físico Fabio Mahseredjian. Agradecemos los servicios prestados”, indicó la Raposa. De momento, el Cruzeiro será dirigido interinamente por Wesley Carvalho, agregó el club.

Tite había sido silbado e increpado por la afición presente en el Mineirão tras la igualdad. Pese a adelantarse con un gol de Christian, el Cruzeiro vio como el nuevo Vasco de Renato Gaúcho remontaba con dos goles de Cauan Barros tras el descanso en apenas tres minutos, aunque poco después éste fue expulsado.

El colombiano Néiser Villarreal empató para el Cruzeiro y a falta de cuatro minutos Brenner puso el sorprendente 3-2 para la visita que enmudeció el Mineirão. En el descuento, el joven Japa salvó un punto para los de Belo Horizonte, que ocupan la penúltima plaza con apenas tres puntos. AFP