Villegas destaca al paraguayo-boliviano “Juansi” Godoy

Óscar Villegas mencionó que la Verde tuvo “un buen partido”, en el que pudo colocar a algunos jóvenes ante la ausencia de varios legionarios, y en el que se mostró “una idea y un funcionamiento” de juego.

Lea más: Florentín anota en Argentina

El domingo, Bolivia le ganó 3-0 a Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra, en su último partido antes de la repesca mundialista.

“Nos vamos con buenas sensaciones y nos vamos tranquilos”, agregó. El director técnico también destacó el desempeño del paraguayo-boliviano Juan Sinforiano Godoy (Juansi), que aportó con un gol y una asistencia, además de la función del capitán y defensor Luis Haquín y del extremo Fernando Nava, que se mostraron como alternativas en ataque.

“Tenemos una sensación positiva y buena de que vamos a hacer un gran repechaje y, Dios mediante, estar en el Mundial”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Villegas prevé que el partido ante Surinam por el primer duelo de repesca podría presentar jugadores parecidos a los de Trinidad y Tobago: altos, fuertes y veloces, por lo que consideró que su equipo “no se puede confiar”.

La Verde parte este lunes en la madrugada rumbo a Monterrey, en México, que será la sede del torneo clasificatorio de la Copa del Mundo de la FIFA.

Allí se sumarán a la concentración unos 10 futbolistas que juegan en el exterior y que forman parte de la estructura de la Verde. El próximo jueves 26, la Verde jugará la repesca mundialista contra Surinam y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo.

Bolivia buscará inscribir su nombre en un Mundial después de 32 años. EFE