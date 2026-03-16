Villegas destaca al paraguayo-boliviano “Juansi” Godoy

Óscar Villegas mencionó que la Verde tuvo “un buen partido”, en el que pudo colocar a algunos jóvenes ante la ausencia de varios legionarios, y en el que se mostró “una idea y un funcionamiento” de juego.
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El domingo, Bolivia le ganó 3-0 a Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra, en su último partido antes de la repesca mundialista.
“Nos vamos con buenas sensaciones y nos vamos tranquilos”, agregó. El director técnico también destacó el desempeño del paraguayo-boliviano Juan Sinforiano Godoy (Juansi), que aportó con un gol y una asistencia, además de la función del capitán y defensor Luis Haquín y del extremo Fernando Nava, que se mostraron como alternativas en ataque.
“Tenemos una sensación positiva y buena de que vamos a hacer un gran repechaje y, Dios mediante, estar en el Mundial”, señaló.
Villegas prevé que el partido ante Surinam por el primer duelo de repesca podría presentar jugadores parecidos a los de Trinidad y Tobago: altos, fuertes y veloces, por lo que consideró que su equipo “no se puede confiar”.
La Verde parte este lunes en la madrugada rumbo a Monterrey, en México, que será la sede del torneo clasificatorio de la Copa del Mundo de la FIFA.
Allí se sumarán a la concentración unos 10 futbolistas que juegan en el exterior y que forman parte de la estructura de la Verde. El próximo jueves 26, la Verde jugará la repesca mundialista contra Surinam y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo.
Bolivia buscará inscribir su nombre en un Mundial después de 32 años. EFE