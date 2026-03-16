Vinícius superará un registro de Mbappé

Con 25 años y 248 días, Vinícius se convertirá, si no hay ningún contratiempo que le impida jugar en el Etihad, en el jugador más joven en alcanzar 80 encuentros en la ‘Champions League’.

Un récord que ostenta Mbappé y que marcó, ya en las filas del Real Madrid, el 29 de enero de 2025 en un triunfo ante el Brest, cuando tenía 26 años y 33 días.

Vinícius, pieza clave en las dos últimas conquistas del Real Madrid de la competición, marcando goles en la final de la temporada 2021-22 al Liverpool y en la campaña 2024-25 al Borussia Dortmund, ha disputado en las filas del conjunto madridista 79 encuentros de la Liga de Campeones, con un balance de 48 triunfos, 10 empates y 21 derrotas, aportando 32 tantos y repartiendo 31 asistencias. EFE