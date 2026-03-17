Bragarnik: “Andamos perdidos, pero no nos den por muertos”

El Elche, tras la pasada jornada, entró por primera vez en la temporada en zona descenso como consecuencia de una pésima racha de resultados, ya que no conoce la victoria en los últimos once compromisos de Liga, todos los disputados en 2026.

Además, el equipo ilicitano, que llegó a tener un margen de siete puntos sobre el descenso, es el único del fútbol profesional español -Primera y Segunda División- que aún no ha logrado ganar un partido como visitante esta temporada.

Bragarnik acompaña su mensaje con una imagen aérea del estadio Martínez Valero, sobre cuyo césped están formadas las letras ECF (Elche Club de Fútbol). “Todos juntos somos Elche CF”, añade sobre la imagen el empresario argentino.

El conjunto ilicitano, a pesar de su caída clasificatoria, tiene la oportunidad este sábado de escapar de nuevo de la zona de descenso si es capaz de vencer al Mallorca, rival que le precede en la clasificación, en el estadio Martínez Valero.