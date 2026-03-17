El América recibe al Philadelphia por el pase a cuartos de final en la Concacaf

Con un gol del brasileño Raphael Veiga, los azulcremas de Jardine tomaron una ventaja que ahora saldrán a confirmar como locales en su estadio, a 2.240 sobre el nivel del mar.

Las Águilas han recuperado terreno en el Clausura, en el cual aparecen séptimos. El equipo ha tenido altibajos en su ataque, el úndecimo del campeonato.

Philadelphia está obligado a hacer goles y una buena opción será que el América lo espere para contraatacar.

Alejandro Zendejas, el brasileño Raphael Veiga y el uruguayo Brian Rodríguez serán figuras claves en la ofensiva del cuadro mexicano, que está empatado con el Cruz Azul como máximos ganadores de títulos en Concacaf, ambos con siete coronas.

Con cuatro derrotas en cuatro salidas, el Union es el peor equipo de la MLS y este miércoles saldrá a buscar un triunfo que inicie el camino de regreso a los buenos resultados.

El ganador de la serie jugará en cuartos de final contra el mejor entre el Inter Miami del argentino Lionel Messi y el Nashville, serie empatada sin goles, que se decidirá también mañana en Miami.

América: Rodolfo Cota; Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Aaaron Mejía; Erick Sánchez, Rodrigo Dourado, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Raphael Veiga, Rodrigo Salas.

Philadelphia Union: Andrew Rick; Olwethu Makhanya, Geinier Martínez, Phillipe Ndinga, Nathan Harriel; Milan Iloski, Jovan Lukic, Jesús Bueno, Agustín Arello; Cavan Sullivan, Ezekiel Alladoh.

Estadio: Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, 2.240 metros sobre el nivel del mar.