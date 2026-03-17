El Gotham FC de Esther González se estrenará en Queens la semana de la final del Mundial

El partido, programado para el 15 de julio de 2026 como parte de la jornada 14 de la NWSL, se disputará cuatro días antes de que la sede Nueva York/Nueva Jersey acoja la final del Mundial de fútbol masculino en el MetLife Stadium, según un comunicado.

El Gotham FC de la NWSL juega habitualmente sus partidos como local en el Sports Illustrated Stadium -en Harrison (Nueva Jersey)- al igual que el NY Red Bulls de la MLS.

El estadio Citi Field, hogar de los New York Mets de béisbol y del New York City FC de fútbol masculino, se encuentra en el distrito neoyorquino de Queens.

Este partido entre el Gotham FC y el Washington Spirit, el primero después de encontrarse en la final de la NWSL de la que el Gotham salió campeón, supondrá el primer evento de deporte femenino profesional en la historia del estadio Citi Field.

El Gotham FC anunció también que reservará una cantidad "significativa" de entradas gratuitas para organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro y para aficionados de comunidades subrepresentadas "como muestra de dedicación al acceso al deporte" por parte del club.

El Gotham FC es el actual campeón de liga y cuenta en sus filas con la delantera internacional con España Esther González, que fue nombrada en el once ideal de la NWSL 2025, además de estar dirigido por el español Juan Carlos Amorós.