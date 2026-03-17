El Real Madrid silencia el Etihad y despide al City de la Champions

Mientras el Real Madrid saboreaba su jerarquía en el Etihad, Pep Guardiola perdía la compostura en el área técnica. El técnico de Santpedor vio cómo su plan se desmoronaba por completo cuando Bernardo Silva sufría la primera expulsión de su carrera. La infracción no solo concedió el liderato en el marcador al Madrid, sino que obligó al City a buscar una quimera: remontar cuatro goles con un hombre menos.

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Pese al inicio impetuoso de los locales —que rozaron el gol con ocasiones de Cherki, Rodri y Reijnders—, el Madrid castigó al contragolpe. Vinícius, tras agotar a Matheus Nunes, estrelló un balón en el palo; en el rechace, Arda Güler asistió de nuevo al brasileño, cuyo remate fue desviado ilegalmente por el codo de Bernardo. Tras la revisión en el monitor, Clément Turpin no dudó: penalti y roja.

Vinícius se resarció de su fallo en la ida y anotó desde los once metros, desatando la euforia de la grada blanca al ritmo de “Así gana el Madrid”. Con el 0-1 y la superioridad numérica, los de Álvaro Arbeloa —muy elogiado por la afición— demostraron por qué el Madrid es “una bestia diferente en primavera”.

Aunque Erling Haaland recortó distancias antes del descanso, el City nunca dio la sensación de poder dar la vuelta a la eliminatoria. De hecho, el Madrid llegó con facilidad al área de Donnarumma, mientras que al City se le anularon dos tantos (Doku y Marmoush) por fuera de juego. Finalmente, Vinícius firmó el 1-2 definitivo para conquistar nuevamente el feudo inglés.

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La única nota negativa para los madrileños fue la retirada de Thibaut Courtois al descanso por una molestia en el aductor, dejando su lugar a un sólido Andriy Lunin. Pese a ello, el Madrid sale reforzado de Mánchester, vivo en Liga y Champions, con el Bayern de Múnich como posible horizonte en cuartos.

Para el City, el panorama es sombrío. Tras perder virtualmente la Premier el pasado sábado, esta eliminación los deja fuera de la máxima competición europea. Con solo las copas domésticas en juego, Guardiola se asoma a una posible segunda temporada en blanco, lo que alimenta los rumores sobre su ciclo final en el club “citizen”.

Ficha técnica

1 - Manchester City: Donnarumma; Nunes (Semenyo, minuto 57), Dias (Guéhi, minuto 46), Khusanov, Ait-Nouri; Rodri, Silva, Reijnders (Aké, minuto 46); Doku, Cherki y Haaland (Marmoush, minuto 57).

2 - Real Madrid: Courtois (Lunin, minuto 46); Alexander-Arnold (Carvajal, minuto 83), Rüdiger, Huijsen, García; Tchouaméni, Thiago (Manuel Ángel, minuto 74), Valverde, Güler, Vinícius y Brahim (Mbappé, minuto 69).

Goles: 0-1, minuto 22: Vinícius (penal). 1-1, minuto 41: Haaland. 1-2, minuto 92: Vinícius.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Amonestados: Guardiola (minuto 25, fuera del campo) y Khusanov (minuto 45+4) por parte del Manchester City; Mbappé (minuto 76) y Alexander-Arnold (minuto 80) por parte del Real Madrid.

Expulsados: Bernardo (minuto 20).

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).

Fuente: EFE