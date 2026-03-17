El Sporting Lisboa acaba con la gran aventura europea del Bodø/Glimt

Los locales saltaron al campo con un objetivo nítido: remontar el 3-0 sufrido en la ida. Desde el inicio, el Sporting demostró un fútbol radicalmente distinto al exhibido en Noruega; se vio un equipo más enérgico y dinámico, beneficiado por el descanso tras no haber tenido compromiso en la liga lusa el pasado fin de semana.

El conjunto portugués fue dueño del balón y del terreno durante todo el encuentro. En la primera parte, generaron múltiples ocasiones de gol que chocaron constantemente contra la defensa noruega, las intervenciones de su portero y la falta de puntería. La tensión se hizo presente desde temprano: apenas a los seis minutos, Blomberg vio la primera amarilla tras una falta sobre Araújo.

La ocasión más clara para los “leones” llegó en el minuto 10. El internacional colombiano Luis Suárez, referente ofensivo del campeonato portugués, remató con potencia, pero Haikin logró detener un balón que la grada ya celebraba como gol. No fue la única intervención del guardameta, quien interceptó cada disparo sportinguista, negándoles tregua en el marcador.

La sequía terminó en el minuto 34. Gonçalo Inácio conectó un cabezazo certero tras un córner para poner el 1-0, encendiendo la esperanza de la remontada. El Bodø/Glimt tuvo su oportunidad más clara en el 42′, con un remate a la salida de un saque de esquina que se estrelló en el larguero.

Bajo la lluvia de Lisboa, la segunda mitad comenzó con una amarilla para Hjulmand por falta sobre Blomberg; sin embargo, Rui Silva detuvo el tiro libre resultante, frustrando el empate noruego. El Sporting mantuvo la presión y, en el minuto 61, un contragolpe fulminante culminó con una asistencia de Suárez para que Pedro Gonçalves firmara el 2-0.

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Con el Alvalade en ebullición, la tensión se trasladó al césped. El momento clave llegó en el minuto 78: el árbitro señaló penalti tras una falta de Bjørkan y Luis Suárez no perdonó desde los once metros, sellando el 3-0 e igualando la eliminatoria global.

El empate forzó una prórroga donde el sueño de los “leones” se hizo realidad. En el minuto 92, Maxi Araújo marcó tras una asistencia de Trincão, poniendo fin a la trayectoria de la gran revelación de la temporada. El Bodø/Glimt, que había sorprendido eliminando a gigantes como el Manchester City, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, vio cómo su aventura terminaba en la capital portuguesa.

Como broche de oro, en el descuento de la segunda parte de la prórroga, Rafa Nel anotó el quinto gol definitivo (5-0), certificando la superioridad absoluta del Sporting en una noche que pasará a la historia del club.

Ficha técnica:

5 - Sporting: Rui Silva; Fresneda, Eduardo Quaresma (Zeno Debast, minuto 64), Gonçalo Inácio, Araújo (Diomande, minuto 110); Hjulmand, Morita (Bragança, minuto 68); Catamo, Trincão (Faye, minuto 110), Pedro Gonçalves (Nuno Santos, minuto 68), Luis Suárez (Rafael Nel, minuto 116).

0 - Bodø/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen (Aleesami, minuto 106), Bjørkan; Evjen (Bassi, minuto 85), Berg, Fet (Auklend, minuto 90+1); Blomberg (Määttä, minuto 85), Høgh (Helmersen, minuto 79) y Hauge (Saltnes, minuto 79).

Goles: 1-0, minuto 34: Inácio. 2-0, minuto 61: Pedro Gonçalves. 3-0, minuto 78: Suárez. 4-0, minuto 92: Araújo. 5-0, minuto 120+1: Nel.

Árbitro: Sandro Schärer (Suiza). Amonestados: Blomberg, Høgh, Bassi y Saltnes (Bodø/Glimt); Hjulmand, Fresneda y Santos (Sporting).

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Estádio José Alvalade de Lisboa.

Fuente: EFE