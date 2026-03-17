¿Cómo Marruecos se quedó con la Copa Africana?

La Confederación Africana de Fútbol emitió un fallo determinante que redefine el desenlace de la final de la Copa Africana de Naciones Marruecos 2025, al declarar a la Selección de Senegal como perdedora por incomparecencia y adjudicar el triunfo por 3-0 a la Selección de Marruecos.

La resolución fue adoptada por la Junta de Apelación de la CAF en el marco del análisis del recurso presentado por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), en relación con la aplicación de los artículos 82 y 84 del reglamento de la competición.

En su dictamen, el organismo declaró admisible la apelación y resolvió estimarla, dejando sin efecto la decisión previa del Comité Disciplinario.

El fallo sostiene que la conducta del combinado senegalés se encuadra dentro de las infracciones previstas en los artículos mencionados, confirmando que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) incurrió en una violación del artículo 82.

En consecuencia, y en aplicación directa del artículo 84, la CAF determinó que Senegal perdió el partido por incomparecencia, registrándose oficialmente el marcador como 3-0 a favor de Marruecos.

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Asimismo, la Junta desestimó el resto de las solicitudes presentadas en el recurso, consolidando así el resultado final y el criterio disciplinario adoptado.

En cuanto a las sanciones individuales, el organismo también analizó la situación del futbolista marroquí Ismaël Saibari, confirmando que incurrió en una falta que infringe los artículos 82 y 83(1) del Código Disciplinario de la CAF.

No obstante, la sanción fue modificada: se estableció una suspensión de dos partidos oficiales, de los cuales uno queda en suspenso, y se dejó sin efecto la multa económica de 100.000 dólares que había sido previamente impuesta.

Por otra parte, la CAF se pronunció sobre diversos incidentes ocurridos durante el partido. En relación con el comportamiento de los recogepelotas, se ratificó la responsabilidad de la Federación marroquí, aunque la multa fue reducida a 50.000 dólares.

En lo que respecta a la interferencia en el área de revisión OFR/VAR, el recurso fue desestimado y se confirmó la sanción de 100.000 dólares.

Finalmente, sobre el incidente vinculado al uso de láser, la Junta de Apelación resolvió reducir la multa impuesta a Marruecos a 10.000 dólares.

Todas las demás peticiones fueron rechazadas, cerrando así el proceso disciplinario en torno a una de las finales más controvertidas del torneo continental.