La CAF otorga el título a Marruecos; Senegal pierde la final en los despachos

La Comisión confirmó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que el recurso de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) fue declarado admisible y fundado, anulando así la decisión previa de la Comisión Disciplinaria. Este fallo priva a los “Leones de la Teranga” de su segundo título continental, validando la protesta marroquí tras un encuentro que derivó en caos durante el tiempo extra.

La tensión estalló en el tiempo de descuento cuando el marroquí Brahim Díaz cayó en el área rival. Aunque inicialmente el juez principal no sancionó la falta, la intervención del VAR derivó en la pena máxima para Marruecos. La reacción del banco senegalés fue inmediata y drástica: el seleccionador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar el césped y retirarse a los vestuarios como medida de protesta. Esta interrupción prolongada fue el factor determinante para el desenlace administrativo que hoy sacude al fútbol africano.

En su dictamen, la Junta de Apelación encuadró la conducta de Senegal bajo los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones. Al abandonar el campo de juego, el equipo incurrió en una infracción que conlleva automáticamente la derrota por incomparecencia. La resolución detalla la anulación del fallo disciplinario anterior y estima totalmente la protesta de la FRMF. Por consiguiente, se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) infringió las normas de competición, registrándose el marcador definitivo de 3-0 para Marruecos y desestimando cualquier otra moción de reparación presentada por las partes.

A pesar de la orden técnica de abandonar el partido, la figura de Sadio Mané emergió para evitar un desenlace aún más sombrío en el estadio. El delantero convenció a sus compañeros de regresar al campo para concluir el encuentro. El jugador del Al-Nassr F. C. explicó posteriormente que su prioridad fue el respeto al deporte y a la audiencia global: “El árbitro puede cometer errores, pero lo que importa es respetar el juego. No es justo detener un partido así”, reflexionó el astro senegalés.

Con esta resolución, la CAF pone punto final al conflicto reafirmando que el abandono del terreno de juego en plena prórroga invalida cualquier resultado deportivo previo. La final de la Copa Africana de Naciones Marruecos 2025 quedará en los registros oficiales como un triunfo por 3-0 para el seleccionado organizar, cerrando un capítulo marcado por la tecnología, la protesta y la intervención reglamentaria en las altas esferas del fútbol continental.