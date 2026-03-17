Liverpool debe dar a sus aficionados razones “para entusiasmarse”, dice Robertson

El todavía vigente campeón de Inglaterra, Liverpool, acumula varios resultados decepcionantes esta temporada y el domingo, tras el empate 1-1 concedido contra Tottenham en los últimos minutos, varios aficionados de Anfield abuchearon a los jugadores.

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“No estaban contentos y nosotros tampoco, lo puedo entender. Pero en lo que respecta a mañana (miércoles), no estoy preocupado”, declaró el defensa escocés Andy Robertson en rueda de prensa.

En las noches de Champions, Anfield empuja a los suyos y eso no será “diferente” en la vuelta de octavos de final, una semana después de la derrota 1-0 en Turquía. “Pero debemos darles razones para gritar, entusiasmarse y levantarse de sus asientos”, valoró Robertson.

El equipo “tiene el nivel” para estar en cuartos de final, pero no lo ha “mostrado suficientemente la semana pasada. Debemos subir el nivel de rendimiento y somos conscientes”, añadió el capitán de Escocia, que con los Reds ya ganó una Champions en 2019.

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El enfrentamientos decisivo entre Liverpool y Galatasaray arrancará a las 17:00, hora paraguaya. AFP