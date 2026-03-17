México se ofrece a acoger a Irán en el Mundial 2026, pero la FIFA no prevé cambios de sede.

Irán, encuadrada en el grupo G del Mundial de fútbol de 2026, debía enfrentarse a Nueva Zelanda, Bélgica (ambos en Inglewood, California) y Egipto (en Seattle).

El pasado jueves, Trump aseguró que la selección iraní es “bienvenida” en el Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por “su propia seguridad”.

La embajada iraní en México propuso el lunes la alternativa: “En referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh ñembajador de Irán en Méxicoí sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México”.

La respuesta de la FIFA no se hizo esperar. “La FIFA tiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní, para debatir la planificación de la Copa Mundial 2026”, señalaron fuentes de FIFA a EFE, que apuntaron que la organización internacional “espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado en diciembre”.

A pesar de la negativa, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó este martes que el cambio es una posibilidad.

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“Lo están viendo con la FIFA. Sí es factible porque ñlos iraníesí iban a ir a Estados Unidos. Sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”, señaló la mandataria.

México es uno de los países anfitriones del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá, por lo que una eventual reubicación de partidos dependería de acuerdos logísticos y políticos entre los organizadores y la FIFA. EFE