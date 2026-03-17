San Lorenzo despide a su entrenador Damián Ayude tras ser goleado en el torneo local

El entrenador, de 43 años y extensa trayectoria en formación de divisiones juveniles, dejó su cargo tras tres victorias, cuatro empates y tres derrotas en la actual competencia.

En declaraciones a la prensa local tras retirarse del predio de entrenamiento, el técnico aclaró que se iba "tranquilo, agradecido y dolido" con su paso por el Ciclón, en el que comenzó dirigiendo al equipo de reserva en abril de 2024 y desde junio de 2025 se hizo cargo del primer equipo cuando el ya fallecido Miguel Ángel Russo partió a Boca Juniors.

El entrenador estuvo al frente del equipo en 29 encuentros, en los que obtuvo diez triunfos, diez empates y nueve derrotas.

Ayude venía recibiendo agudas críticas de los fanáticos por el mal desempeño del equipo, y la paciencia de la tribuna comenzó a agotarse tras la derrota en el clásico ante Huracán por la cuarta fecha del torneo.

San Lorenzo atraviesa una grave crisis institucional, signada por las deudas por traspasos impagos, inhibiciones judiciales y la destitución de su último presidente electo por los socios del club, Marcelo Moretti, por denuncias de corrupción.

El titular de la comisión directiva transitoria, Sergio Constantino, que había impulsado a principio de 2026 la continuidad de Ayude, decidió destituirlo y ya se busca reemplazante para el banquillo.

En la misma fecha, otro equipo de Primera División se quedó sin entrenador, ya que Aldosivi de Mar del Plata despidió a Guillermo Farré.

Desde el inicio de 2026, ocho entrenadores perdieron su puesto en la máxima categoría del fútbol argentino.