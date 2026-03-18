Fútbol Internacional
18 de marzo de 2026 - 17:01

Barcelona golea 7-2 a Newcastle y se clasifica a cuartos en Liga de Campeones

BARCELONA, 18/03/2026.- El centrocampista del Barcelona Fermín celebra su gol durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Barcelona y el Newcastle, este miércoles en el Camp Nou. EFE/Alejandro García
BARCELONA, 18/03/2026.- El centrocampista del Barcelona Fermín celebra su gol durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Barcelona y el Newcastle, este miércoles en el Camp Nou. EFE/Alejandro García Alejandro García

El FC Barcelona sobrevivió a una equilibrada primera parte para terminar logrando su boleto a cuartos de final de la Liga de Campeones con una goleada 7-2 en casa ante el Newcastle en el choque de vuelta de su eliminatoria de octavos, este miércoles, después del empate 1-1 en Inglaterra.

Por ABC Color

Un penal transformado por Lamine Yamal en el minuto 45+7 permitió al Barça irse al descanso por delante, después de que sus dos ventajas previas por los tantos del brasileño Raphinha (6’) y Marc Bernal (18’) fueran neutralizadas respectivamente por sendos goles del sueco Anthony Elanga (15’ y 28’) .

En la segunda mitad, Fermín López (52’) , un doblete del polaco Robert Lewandowski (56’ y 61’) y Raphinha (72’) , en una tarde donde brilló especialmente con dos goles y dos asistencias, sellaron el amplio triunfo azulgrana.

-En cuartos de final. Los azulgranas ya están en cuartos y su rival saldrá del ganador del Tottenham-Atlético de Madrid (2-5)