Courtois conocerá el jueves si puede jugar el derbi o tiene que parar

Pese a que Courtois sintió la molestia muscular en el calentamiento del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, decidió jugar el partido y acabar siendo clave impulsando el triunfo del Real Madrid con cuatro paradas en la primera parte.

Con 1-1 en el marcador del Etihad, el City en inferioridad numérica tras la expulsión de Bernardo Silva y tres tantos de margen de la ida en favor del Real Madrid, Álvaro Arbeloa decidió el cambio por Andriy Lunin por precaución.

"Tenía unas molestias, él quería seguir pero no era necesario correr ningún riesgo porque en cuatro días tenemos otra final, un derbi importantísimo", manifestó Arbeloa en rueda de prensa.

Las sensaciones con las que Courtois abandonó el estadio del Manchester City no fueron buenas, pero según informan a EFE fuentes del club blanco, los doctores acordaron con el portero belga guardar reposo todo el miércoles, para el jueves por la mañana ser sometido a una resonancia magnética en la ciudad deportiva de Valdebebas que dará con exactitud el alcance de la lesión.

Courtois es duda para el derbi del domingo ante el Atlético de Madrid, como lo es Jan Oblak en el rival, los dos porteros titulares. En el caso de que el portero del Real Madrid sufra lesión muscular, dejará la titularidad en manos de Andriy Lunin, que ya se ha enfrentado en cuatro ocasiones al Atleti, con un mal balance de tres derrotas y un empate.

En la actual campaña el portero ucraniano tan solo participó en cuatro partidos, ante Olympiacos y Manchester City en la Liga de Campeones más Talavera y Albacete en la Copa del Rey. Serían sus primeros minutos en LaLiga.