El Azteca de México será hostal turístico previo al Mundial

El anfitrión designado para recibir a los cuatro huéspedes en el Azteca es la máxima estrella del fútbol mexicano, Hugo Sánchez, ganador de cinco Pichichi, la corona de goleador de la liga española.

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El portal de la plataforma de alojamientos promueve “Duerme en el Coloso de Santa Úrsula”, como conocen los mexicanos al estadio localizado en un sector del mismo nombre.

Los afortunados huéspedes serán las primeras cuatro personas que logren concretar su reserva el 23 de marzo, según la dinámica anunciada.

La estancia se llevará a cabo entre el 4 y el 5 de abril. Además, la experiencia incluye entradas para asistir al partido inaugural del Mundial 2026, en el que México se enfrentará a Sudáfrica.

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“Pasa la noche en tu propia suite de lujo dentro del Estadio de la Ciudad de México para despertarte con una vista impresionante de la cancha”, promueve la plataforma.

El anuncio está acompañado de vistas del estadio, tanto de la cancha como de instalaciones donde se observa una sala de estar con una televisión de muro a muro y una habitación de estilo minimalista.

“Los afortunados que logren reservar podrán estar conviviendo y viviendo aquí en el estadio”, dice Sánchez en una publicación de la plataforma en la red social TikTok. A los huéspedes se les promete un recorrido VIP por el estadio y una charla con el conocido exgoleador mexicano.

El Azteca, sometido a una profunda renovación a marchas forzadas para su tercer Mundial, tras albergar los de 1970 y 1986, será reinaugurado el 28 de marzo con el encuentro amistoso entre México y Portugal. AFP