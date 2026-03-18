Fútbol Internacional
18 de marzo de 2026 - 20:10

El Madrid-Bayern, el 7 y el 15 de abril; el Barcelona-Atlético, los días 8 y 14

Madrid, 18 mar (EFE).- El Real Madrid-Bayern Múnich abrirá la participación española en los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes 7 de abril en el Bernabéu, con la vuelta el día 15 en Alemania, mientras que la eliminatoria entre el Barcelona y el Atlético de Madrid se jugará los días 8, miércoles, y 14, martes, todos a las 21.00 horas, según informó este miércoles la UEFA.

Por EFE

El Sporting de Portugal y el Arsenal seguirán la misma secuencia del Real Madrid-Bayern, mientras que el enfrentamiento entre el París Saint Germain y el Liverpool coincide con el Barcelona-Atlético de Madrid.

Sporting de Portugal (POR) - Arsenal (ING).

Real Madrid (ESP) - Bayern Múnich (ALE).

Barcelona (ESP) - Atlético de Madrid (ESP).

París Saint-Germain (FRA) - Liverpool (ING).

Atlético de Madrid (ESP) - Barcelona (ESP).

Liverpool (ING) - París Saint-Germain (FRA).

. Miércoles 15 de abril (21:00 CET):

Arsenal (ING) - Sporting de Portugal (POR).

Bayern Múnich (ALE) - Real Madrid (ESP).