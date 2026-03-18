Eric García, Fermín y Lamine Yamal, novedades en el Barça para medirse al Newcastle

Los tres, suplentes en el último partido liguero frente al Sevilla, regresan a la titularidad en lugar de Xavi Espart, Dani Olmo y Roony Bardghji, que partieron de inicio frente al conjunto hispalense.
La alineación del conjunto azulgrana para intentar sellar el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones es la formada por Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.
El Newcastle de Eddie Howe saldrá de inicio con Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Ramsey, Joelinton; Elanga, Gordon y Barnes.