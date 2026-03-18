18 de marzo de 2026 - 13:55

Eric García, Fermín y Lamine Yamal, novedades en el Barça para medirse al Newcastle

Barcelona, 18 mar (EFE).- El defensa Eric García, el mediapunta Fermín López y el extremo Lamine Yamal son las principales novedades en la alineación del Barcelona para medirse este miércoles al Newcastle en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Los tres, suplentes en el último partido liguero frente al Sevilla, regresan a la titularidad en lugar de Xavi Espart, Dani Olmo y Roony Bardghji, que partieron de inicio frente al conjunto hispalense.

La alineación del conjunto azulgrana para intentar sellar el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones es la formada por Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.

El Newcastle de Eddie Howe saldrá de inicio con Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Ramsey, Joelinton; Elanga, Gordon y Barnes.