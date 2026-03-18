Fútbol Internacional
18 de marzo de 2026 - 08:35

Flick repite convocatoria para la vuelta de octavos contra el Newcastle

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Barcelona, 18 mar (EFE).- El técnico del Barcelona, Hansi Flick, repite convocatoria para enfrentarse este miércoles al Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Spotify Camp Nou.

Por EFE

El preparador alemán ha llamado a los mismos 23 futbolistas que viajaron hace dos semanas a Inglaterra, aunque en aquella ocasión el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' no pudo jugar, ya que aún no había recibido el alta médica, y esta vez sí estará disponible tras reaparecer el pasado domingo en la victoria contra el Sevilla (5-2) en LaLiga EA Sports.

Sin embargo, Flick seguirá sin poder contar este miércoles con los lesionados Alejandro Balde, Jules Kounde, Andreas Christensen y Frenkie de Jong, en un partido que los azulgranas están obligados a ganar para acceder a los cuartos de final tras el empate de la ida (1-1).

La convocatoria del Barcelona estará formada por los porteros Joan García, Szczesny y Kochen; los defensas Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Cortés y Xavi Espart; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal y Tommy; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.