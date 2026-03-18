Flick repite convocatoria para la vuelta de octavos contra el Newcastle

El preparador alemán ha llamado a los mismos 23 futbolistas que viajaron hace dos semanas a Inglaterra, aunque en aquella ocasión el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' no pudo jugar, ya que aún no había recibido el alta médica, y esta vez sí estará disponible tras reaparecer el pasado domingo en la victoria contra el Sevilla (5-2) en LaLiga EA Sports.

Sin embargo, Flick seguirá sin poder contar este miércoles con los lesionados Alejandro Balde, Jules Kounde, Andreas Christensen y Frenkie de Jong, en un partido que los azulgranas están obligados a ganar para acceder a los cuartos de final tras el empate de la ida (1-1).

La convocatoria del Barcelona estará formada por los porteros Joan García, Szczesny y Kochen; los defensas Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Cortés y Xavi Espart; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal y Tommy; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.