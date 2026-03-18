Gerard Martín: "Hemos conseguido subir el ritmo y fuimos más efectivos"

"Sabíamos que estábamos haciendo bien las cosas, pero hemos encajado dos goles. No habíamos ajustado muchas cosas", ha indicado el compañero de Pau Cubarsí en el eje central.

Martín ha comentado que tuvo cerca el gol, justo en el tanto de Bernal que supuso el 2-1 con una asistencia suya de cabeza. "Estoy muy contento y con confianza. Me siento mejor de central, pero estoy me siento bien en las dos posiciones", ha insistido.

"Es muy importante pasar a cuartos, parece fácil pero no lo es", ha recalcado Gerard Martín, quien ha comentado que si el enfrentamiento es contra el Atlético de Madrid los azulgrana lo afrontarán "con muchas ganas" tras la eliminación copera sufrida frente a los colchoneros.