Guardiola se queda sin temporada en marzo

Guardiola puede completar este domingo una semana dramática. La final de la Copa de la Liga ante el Arsenal, hambriento de títulos tras seis años de espera, puede ser la guinda de un amargo pastel tras empatar el sábado contra el West Ham United y tras perder contra el Real Madrid este martes.

En un espacio de cuatro días, el City se ha quedado a nueve puntos del Arsenal en la pelea por la Premier League -aunque con un partido menos- y eliminado de la Champions antes de los cuartos de final por segunda campaña seguida. La de este año ha sido especialmente dolorosa porque, visto el estado del Real Madrid antes de la ida, en Mánchester se veían muy favoritos y con posibilidades de soñar con la segunda 'Orejona' de su historia.

El desastroso planteamiento de Guardiola en la ida, unido a la expulsión de Bernardo Silva y el penalti que desembocó en la vuelta, echó por tierra la eliminatoria para los 'Sky Blues' y convirtió a Guardiola, junto a Diego Pablo Simeone, en el técnico que más veces ha quedado eliminado por el Real Madrid en el Viejo Continente.

Estar en pleno marzo con las principales balas gastadas es un escenario atípico para Guardiola, pero que le haya ocurrido dos años consecutivos es irreal. El preparador español solo ha vivido dos temporadas en blanco en toda su carrera, la primera en el City, es decir, la 2016-2017, y la pasada, la 2024-2025. Nunca le ocurrió ni en el Barcelona, con quienes conquistó 14 trofeos, ni en el Bayern de Múnich, donde sumó siete.

El City ha sido su etapa más gloriosa, con 18 entorchados, incluyendo seis Premier League y la primera Champions en la historia del club, pero los dos últimos años han sido decepcionantes. El curso pasado el equipo perdió la Premier muy pronto en favor del Liverpool, cayó en el 'playoff' de Champions frente al Madrid y no pudieron salvar la campaña en la final de la FA Cup que cedieron de forma sorprendente contra el Crystal Palace.

Entre enero de 2025 y enero de este año, el City invirtió alrededor de 500 millones de euros en fichajes para rearmar la plantilla y entregar las armas necesarias a Guardiola para que esto no se repita.

Y a 18 de marzo va encaminado a ello. Puede esquivar el año en blanco este domingo, cuando se enfrente al Arsenal en la final de la Copa de la Liga en Wembley, o atrapando la FA Cup, donde juegan en cuartos contra el Liverpool, pero ambos parecen premios demasiado pequeños para las aspiraciones de uno de los clubes más grandes de Europa.

A Guardiola aún le queda un año más de contrato, pero los rumores sobre que estos son sus últimos meses en Mánchester cada vez son más fuertes y su actitud ante la prensa parece ir en esa dirección.

Tras la eliminación en el Etihad Stadium trató de mandar un mensaje positivo a los suyos: "Volveremos a estar aquí el año que viene", pero no son pocos los que se preguntan si el City estará de vuelta con él o sin él.