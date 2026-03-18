LaLiga obtuvo una cifra récord de ingresos de 5.464 millones en la temporada 2024-2025

El Informe Económico Financiero presentado este miércoles por el organismo precisa que los ingresos comerciales superaron por tercer año consecutivo los 1.000 millones, con una cuantía de 1.584 millones y un incremento también en los generados los días de partido.

Los procedentes de traspasos de jugadores se situaron en 797 millones, frente a los 645 de 2023-2024, y LaLiga tiene el valor de mercado de canteranos más alto de las 5 grandes competiciones europeas: 1.460 millones como valor total de estos y 26,6 % sobre el total del mercado. Las cifras de la Premier son 1.076 millones y un 9,7 % del valor del mercado.

Los datos apuntan también al crecimiento de la asistencia a los estadios, con un récord por encima de los 17 millones de espectadores, que se desglosa en un 84,5 % en LaLiga EA Sports y un 68,5% en LaLiga Hypermotion.

La inversión neta se situó en 984 millones (877 en 2023-2024), de la cual un 12 % más se destinó a infraestructuras y modernización de estadios y la deuda neta alcanza los 4.794 millones (4.106 en 2023-2024). Los costes de plantilla están alineados con los estándares UEFA, por debajo del 70% y LaLiga dispone de un patrimonio neto de 2.393 millones de euros.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Javier Gómez, director general corporativo, destacaron en la presentación que los datos de ingresos récord, así como de asistencia y de inversión, más la expansión comercial y el modelo de canteras, confirman la situación "sólida y de solvencia" de los clubes españoles.

Ambos coincidieron en que el aumento de la entrada de fondos de inversión al fútbol español, como la reciente de Apollo en el Atlético de Madrid, responde "al entorno sostenible de este" y a que es la liga "que más talento crea, lo que hace que tenga que fichar menos y se están fijando en eso".

"Hemos copiado de UEFA y, aunque ponga dinero su accionista, no puede perder en tres temporadas la suma de 60 millones de euros, más lo que gaste en cantera o conceptos como fútbol femenino. El Atlético puede dedicar el dinero de Apollo a fichajes, pero está limitado", precisó Gómez.

"Hace unos años nos preguntábamos por qué no entraban y, ahora, con la situación de estabilidad de nuestra competición, los que invierten saben que somos una liga sostenible. El volumen de pérdida global han sido 70 millones de euros. La Bundesliga ha entendido que tiene que crear academias", dijo Tebas.

En su opinión, lo importante de los fondos en España es que acepten las normas. "Apollo es de los más importantes del mundo y sabe que hay unas normas. Cuando hablamos de la Premier, que juega otra liga, siempre me gusta destacar que es verdad. Nosotros estamos compitiendo con la liga alemana. No nos debe preocupar, siempre que no nos traigan burbujas y un efecto inflacionista de salarios en Europa y donde no tengan 'fair play' como nosotros", consideró.

Tebas advirtió de la posibilidad de este problema ante la aplicación de la nueva regulación de juego limpio financiero en la 'Premier', para que los clubes no tengan un coste de plantilla superior al 85% de la suma de su cifra de negocio y beneficios por traspasos de jugadores.

"El fútbol inglés está en un proceso bipolar; vamos a ver por dónde va ese regulador. Si está dentro de donde debería estar, lo tendrá que corregir", añadió. "Estamos muy vigilantes, porque esto creemos que va a producir una burbuja en 'Premier' y nos va a arrastrar y afectar al resto de competiciones en los próximos años. Los datos de los clubes 'Premier' van ir en pérdida/burbuja", subrayó Javier Gómez.