Marcelino: El impacto de Matarazzo ha sido inmediato, la Real te incomoda muchísimo

"Es el tercer equipo mejor de toda la segunda vuelta del 2026. Está claro que el impacto que ha tenido este entrenador ha sido inmediato y positivo. Es un equipo que te incomoda muchísimo, que te presiona mucho", afirmó en una rueda de prensa el asturiano.

"Desde su llegada hay varios futbolistas que tienen su máximo nivel. Tenemos a un (Gonçalo) Guedes extraordinario, a (Mikel) Oyarzabal en el mismo nivel… y en el medio del campo, por ejemplo a Carlos Soler", añadió.

Respecto a Guedes dijo que no le sorprende su buen momento porque es un jugador "extraordinario y diferente" y recordó que afrontó su etapa en el Villarreal tras un tiempo sin jugar. "Los cinco meses que hizo aquí fueron irregulares, pero tuvo momentos muy buenos. No tiene necesidad de participar mucho para demostrar esos detalles que tiene", explicó.

El entrenador 'groguet' destacó también la "solidez" defensiva que ha ganado el equipo donostiarra y que tiene "un portero que ha demostrado ser de los mejores de la liga y con acciones determinantes".

"(Hace) transiciones precisas y rápidas y (tiene) un gran ritmo de juego, algo que les lleva a ser un equipo muy competitivo. Tenemos que tener un gran nivel para ganar y somos conscientes de ello", apuntó.

El técnico auguró un encuentro difícil porque la Real obliga a sus rivales "a tomar decisiones constantes" y porque deben "defender muy rápido y muy bien" porque el conjunto vasco logra "muchos goles de contraataque".

Marcelino confirmó la baja de Ayoze Pérez, del que dijo que no tenía un golpe sino una lesión muscular, y que Gerard Moreno está en perfectas condiciones. "Creemos que está en disposición de jugar de titular. Puede salir de inicio, al igual que el resto que están convocados", dijo.

El asturiano dijo que están "en una situación privilegiada" en la clasificación y que quieren mantenerla. "Sabemos que si ganamos, nos ponemos terceros otra vez. Sumar tres puntos más para ir al parón sería maravilloso", reconoció.

"Nosotros debemos de pensar en el partido y si quedan 30 puntos por disputar, el pensamiento ideal es sumar los 30. La cabeza de cada uno piensa diferente y manejar esta situación ahora no es sencilla. Tienes ventaja con respecto a los de atrás, pero también ilusión por lo inmediato. Cuando vemos que le sacamos 17 puntos a la Real, indica el nivel de nuestros futbolistas", remarcó.

Marcelino señaló que espera una gran entrada en La Cerámica y que el público les ayude a ganar. "Para estar en los puestos altos de la tabla es clave la solvencia que tengas en tu campo. Nos quedan cinco partidos y tenemos que intentar ganar los cinco. Llevamos muy buena dinámica en nuestro campo y así tenemos que seguir. Pero tenemos que ir partido a partido", subrayó.

"Ahora, primero, la Real. Después, ya pensaremos en el siguiente. No soy de cuentas, porque me salían mal, y ahora la única cuenta es el partido inmediato. Cada victoria es un paso para lograr un objetivo que el Villarreal en su trayectoria no ha logrado", recordó el asturiano en referencia a una posible segunda clasificación seguida para la Liga de Campeones.