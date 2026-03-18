Messi alcanza los 900 goles en la eliminación del Inter Miami

Solo bastaron siete minutos para que el astro argentino desatara la euforia en el Chase Stadium, en lo que fue además la despedida de este recinto como hogar del Inter. Tras recibir una asistencia en el área del español Sergio Reguilón, Messi se acomodó la pelota hasta engatillar un zurdazo que abrió el marcador.

Pese al tempranero festejo, el destino tenía preparado un desenlace amargo. Al minuto 74, su compatriota Christian Espinoza anotó el empate definitivo. Debido al valor de los goles de visitante (tras el 0-0 en la ida), el Nashville SC avanzó de ronda, dejando al proyecto de David Beckham y Javier Mascherano sin su gran objetivo internacional del 2026. “Es una noche muy triste, de mucha desilusión”, reconoció un afectado Mascherano tras el encuentro.

La radiografía de una leyenda

A sus 38 años, el capitán del Inter Miami mantiene una vigencia asombrosa. El desglose de su cuenta personal refleja una carrera de regularidad absoluta: acumuló 672 goles con el FC Barcelona, 115 con la selección de Argentina, 81 con la camiseta rosa de Miami y 32 con el Paris Saint-Germain.

Desde aquel primer grito ante el Albacete el 1 de mayo de 2005, cuando un joven de 17 años picó la pelota tras un pase de Ronaldinho, han pasado casi 21 años de dominio total. Messi, que para 2028 tendrá 41 años, confirmó recientemente que no está listo para el retiro al extender su contrato con el club estadounidense.

La carrera hacia el millar

Aunque la eliminación es un mazazo para el ambicioso proyecto del Inter, el partido del miércoles entrará en los libros de historia. Messi continúa así su persecución hacia los 1,000 goles, una carrera de fondo en la que también está embarcado su gran rival histórico, el portugués Cristiano Ronaldo, quien a los 41 años sigue engrosando su cuenta en la liga saudita con 965 tantos.