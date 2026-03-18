Millonarios golea al líder Atlético Nacional en el inicio de la jornada de la liga

El encuentro, jugado en el estadio El Campín de Bogotá, fue una pesadilla para los visitantes que tuvieron la posibilidad de abrir el marcador al minuto 14 cuando el árbitro un penalti por una mano en el área, pero el goleador Alfredo Morelos desperdició la oportunidad al sacar un remate muy fuerte que pasó por encima del horizontal.

En la siguiente jugada, los anfitriones abrieron el marcador cuando el centrocampista Sebastián del Castillo mandó un centro que Contreras cabeceó entre los centrales para celebrar con la multitud que llenó el principal recinto deportivo de la capital colombiano.

El partido se complicó aún más para el Atlético Nacional por la expulsión del central William Tesillo al minuto 33, por doble amonestación, y del centrocampista Jorman Campuzano, por una agresión sobre Contreras, al 49.

En ese contexto llegó el 2-0 al 61 cuando el lateral Sebastián Valencia mandó un centro para el volante Mateo García, que cabeceó y celebró a rabiar.

El 3-0 definitivo lo anotó al 83 el goleador Leonardo Castro, tras una gran jugada colectiva que lideró el veterano Carlos Darwin Quintero.

En el otro partido del martes, el Llaneros igualó 2-2 con Cúcuta Deportivo.

La jornada continuará el miércoles con los encuentros Deportivo Pasto-Boyacá Chicó, Internacional de Bogotá-Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga-Once Caldas y Deportivo Cali-Independiente Santa Fe; el jueves con los partidos Alianza-Jaguares, Deportes Tolima-Fortaleza y Deportivo Independiente Medellín-Junior.

El último juego de la fecha 12 se disputará el viernes entre Águilas Doradas y América de Cali.