Mouriño: "Esperemos que no haya ningún altercado, vamos a disfrutar del fútbol"

“Esperemos que disfrutemos de una buena eliminatoria y que no haya ningún altercado. Vamos a disfrutar del fútbol y ojalá nos comportemos todos”, indicó a los periodistas antes de viajar a la ciudad francesa.

La dirigente celeste viaja a Lyon “muy ilusionada, con muchos nervios y muchas ganas de ganar” porque ella ve al equipo “preparado” para vencer en el Groupama Stadium.

“Estoy confiada en que lo vamos a dar todo. Hasta ahora hemos visto que las rotaciones han funcionado, que todo el equipo está muy enchufado y que tenemos una plantilla para pelear por pasar”, indicó al ser cuestionada por las importantes bajas del lesionado Miguel Román y los sancionados Borja Iglesias y Óscar Mingueza.

Mouriño recordó que a lo largo de la competición continental “nunca” partieron como favoritos y han ido “pasito a pasito” demostrando que son un equipo “fuerte” y pueden vencer a cualquier rival.

“No solo en Sevilla el otro día, creo que en la Liga Europa hemos ido a campos muy difíciles y con aficiones que aprietan mucho y acabamos superando las eliminatorias. Por eso por qué no repetirlo mañana”, incidió la presidenta del Celta, que, como había hecho en la previa del duelo con el PAOK de Salónica, pronosticó un “1-2” en Lyon.

Finalmente, pidió “celebrar” que están muy cerca de lograr la permanencia en LaLiga, lo que, a partir de ahora, les permitirá “soñar” con sacar un billete “para la Conference, la Liga Europa o la Liga de Campeones”.