Niakhaté: "No nos conformamos con los cuartos"

"Espero que me pregunten más veces si es el partido más importante de la temporada, eso significará que seguimos avanzando. Esta competición es importante para nosotros, no nos conformamos con llegar a cuartos", dijo en la rueda de prensa previa al duelo contra los gallegos.

El senegalés aseguró que su objetivo será "repetir el 90 % de lo que se hizo en la ida" en Vigo, cuando arrancaron un empate en el tramo final gracias a un gol de Endrick.

"Hicimos las cosas bien, tuvimos intensidad, ganamos duelo, presionamos alto, tuvimos la posesión y creamos ocasiones. Nos faltó la eficacia de cara al gol. Tuvimos muchas oportunidades y solo marcamos un gol. Tenemos que estar más serenos en el último gesto", dijo.

El defensa firmó que el equipo aprendió mucho de la eliminación el año pasado en cuartos de final contra el Manchestar United, derrotados en la prórroga.

Sobre la ausencia de Borja Iglesias, con quien protagonizó un duelo futbolístico en la ida, dijo: "Es una pena que no esté, es un gran jugador y me gusta afrontar a los mejores. Además, es una gran persona, tuve la ocasión de hablar con él. Pero el que pongan también será muy bueno, mi forma de afrontar el duelo no cambia".