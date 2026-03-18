Niakhaté sobre la Copa África: "Para mi nada ha cambiado"

Fue la única declaración que el jugador hizo sobre este asunto en la rueda de prensa previa al partido con su club, el Lyon, en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa contra el Celta de Vigo.

"No quiero hablar más de este asunto por respecto a mi club antes de un partido muy importante para nosotros. Me expresaré cuando corresponda", señaló.

El senegalés se había mostrado muy enfadado en sus redes sociales con esa decisión.

"Para la eternidad", publicó en las redes sociales sobre una foto de la celebración del trofeo conquistado por su nación el pasado 18 de enero en terreno marroquí, tras una final plagada de incidentes.

Junto a otra imagen similar publicó el mensaje: "Esto es real no es IA" y en uno más, dirigido a la CAF aseguró: "Venid a buscar la medalla, están locos estos".