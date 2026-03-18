Pasillito de enhorabuena para los campeones Abde y Amrabat (Betis)

El centrocampista y el extremo verdiblancos, campeones sobrevenidos de África, han recibido así la enhorabuena de sus compañeros en los minutos iniciales abiertos a los medios del último entrenamiento de los del chileno Manuel Pellegrini antes del duelo decisivo de este jueves en La Cartuja en la vuelta de los octavos de la Liga Europa ante el Panathinaikos griego.

Abde jugó como titular el choque ante Senegal, mientras que Amrabat se quedó en el banquillo tras una competición en la que su aportación fue desigual por la lesión en el tobillo con la que la afrontó y de la que fue operado el pasado 27 de enero en los Países Bajos.

La decisión de la CAF de anular el resultado del encuentro del pasado 18 de enero y dar el triunfo a Marruecos por 3-0 se tomó, según la federación africana, "en aplicación del artículo 84 del reglamento" de esta competición, que elimina a un equipo por abandonar el campo "antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro", por lo que "se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva" al conjunto infractor.