Pellegrini afirma que jugar los cuartos de Liga Europa "sería histórico"

Pellegrini ha explicado este miércoles en rueda de prensa que su equipo debe "salir con tranquilidad, intensidad y confianza en lo que hace" para levantar la eliminatoria, ya que se mide a un "rival difícil y que defiende bien" ante el que cuenta con "la capacidad" del "grupo absolutamente comprometido" que él adiestra.

El técnico santiaguino asume el favoritismo de los andaluces, aunque recuerda que "eso hay que demostrarlo en el campo" porque "en Europa, no se puede mirar el nombre del rival" sin considerar "la perspectiva de lo que es una competición continental", aunque está "convencido de que el equipo mañana va a dar la talla".

Así, Pellegrini admitió que quedar eliminado "sería un traspié muy importante", si bien el Betis tiene por delante "dos caminos para llegar a la Champions", que "está latente la posibilidad de que el quinto vaya" a la máxima competición europea, por lo que una hipotética derrota "no debería dejar otros objetivos de lado".

El preparador verdiblanco ensalzó a una afición que ha "acompañado en todos los partidos" bajo la premisa que "mientras más unidos" estén todos los estamentos, "mejor para la confianza", pero, aun así, le "pareció extraña tanta crispación en el partido ante el Celta" del pasado domingo.

"En el segundo tiempo no ganamos, pero el equipo dio otra imagen y fuimos aplaudidos hasta el final. Algo estaremos haciendo mal para que la hinchada no nos esté apoyando en algunos momentos", admitió Manuel Pellegrini.