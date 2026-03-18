Real Madrid-PSG y Benfica-Brujas, en las semifinales del 17 de abril en Lausana

Redacción deportes, 18 mar (EFE).- El Real Madrid, ganador por 2-1 contra el Sporting de Portugal en cuartos de final, se enfrentará al París Saint Germain en las semifinales de la Liga de Campeones Juvenil de fútbol del próximo 17 de abril en Lausana (Suiza), mientras que el Benfica se medirá al Brujas.