Real Madrid-PSG y Benfica-Brujas, en las semifinales del 17 de abril en Lausana

El cuadro, ya configurado desde el sorteo de los octavos de final, marca esos emparejamientos por un puesto en la final que se jugará el 20 de abril en Lausana.
El único representante español que queda en la competición jugará contra el PSG, que eliminó este martes en cuartos de final al Villarreal por 0–1.
El conjunto francés acabó decimotercero la primera fase, mientras que el Real Madrid fue cuarto en la clasificación.
El Brujas, que doblegó este martes por 0-4 al Atlético de Madrid, y el Benfica, que derrotó al Inter por 2-3 este miércoles, protagonizarán la otra semifinal.
El bloque portugués fue segundo en la fase anterior y el belga, tercero. Solo los superó en la tabla el Chelsea, que cayó en octavos de final frente al Real Madrid (1-0).
Benfica, Brujas, Real Madrid y PSG sólo han perdido un encuentro en esta edición del torneo.