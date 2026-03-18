Reina: "Lo del sábado ante el Levante es nuestra última bala"

"Llevamos hablando de finales durante muchas semanas, pero es que la bala del sábado no se nos puede ir. Al final cada partido que viene es más importante que el anterior y tenemos que ir con todo", explicó en la sala de prensa de El Requexón el gaditano, elegido mejor jugador del mes de febrero en el Real Oviedo por la propia afición carbayona.

El Oviedo es colista de Primera División, suma 21 puntos y está a dos del Levante y a siete de la permanencia gracias al triunfo del pasado sábado ante el Valencia, una victoria que según el propio Reina "le da aire al equipo y ayuda a escapar de la dinámica negativa".

"Estoy disfrutando mucho porque y me están dando confianza. Es evidente que la llegada de Guillermo Almada ha sido positiva para mí", concluyó el centrocampista, fichaje del pasado verano, indiscutible para el técnico uruguayo y uno de los jugadores más en forma del Real Oviedo.

En el entrenamiento de esta mañana, el tercero del Oviedo en lo que va de semana, Guillermo Almada siguió sin poder contar con Lucas, Dendoncker, Thiago Borbas y Ovie Ejaria, que apuntan a perderse también el partido ante el Levante.