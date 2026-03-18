Sporting mantiene 'Día del Club' ante el Depor pero anuncia su supresión en próxima liga

En un comunicado oficial el club gijonés señala que "escucha" las críticas y las opiniones de su afición con "agradecimiento y espíritu constructivo", en un contexto marcado por las protestas de distintos sectores del sportinguismo tras conocerse que el grueso de los abonados del club deberán pagar 22 euros por acceder al partido, lo que ha elevado la crítica con comunicados de las diferentes peñas.

La entidad recuerda que el 'Día del Club' "está establecido en las bases de la actual campaña de abonados y que su aplicación responde a un análisis previo realizado desde el verano en unas condiciones "idénticas a las del pasado curso" para cumplir con una partida presupuestaria concreta.

Asimismo, el Sporting reconoce que la medida "no ha sido bien recibida por un buen número de abonados al club" y asegura que "entiende perfectamente el porqué", aunque igualmente se mantiene en su aplicación de las condiciones actuales para el partido ante el Deportivo.

A futuro, como respuesta a esta situación, el club anuncia que "el 'Día del Club' no existirá en la campaña de abonados de la próxima temporada, en una decisión que pospone cualquier modificación sobre este modelo al siguiente curso al ser algo "incluido en los presupuestos".

La entidad enmarca esta política en su situación económica y explica que, pese al incremento de ingresos de los últimos años, "aún no son suficientes para sostener las inversiones efectuadas", al tiempo que subraya que la aportación de los aficionados resulta relevante para "caminar juntos" en busca de objetivos.

El Sporting también recuerda que desde 2022 el máximo accionista, Orlegi Sports, ha realizado aportaciones para sostener el déficit presupuestario y apunta que el club atraviesa "una situación compleja" tras varias temporadas en Segunda División, en un contexto en el que busca posicionar al equipo "entre los más fuertes y en cotas más altas".