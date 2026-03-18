Vinícius, letal en las eliminatorias

Si a los grandes jugadores se les mide en los momentos señalados, Vinícius refuerza su mejor imagen en cada edición de la Liga de Campeones.

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Con 25 años ya ha marcado en las finales de las dos últimas conquistas del título del Real Madrid. Heredero, tras una década inolvidable de éxitos, del papel que ejercía Cristiano Ronaldo y cuyo testigo pasó a Karim Benzema.

Con la ausencia del gran referente goleador del Real Madrid en su presente, el francés Kylian Mbappé, en un duelo que de partida podía otorgar el favoritismo al Manchester City, por plantilla y ante la plaga de bajas que sufría Álvaro Arbeloa, Vinícius apareció para volver a impulsar la imagen de un equipo al que por historia y orgullo nadie puede considerar inferior en la “Champions”.

Asistente en la ida en la gran noche de Fede Valverde en el Santiago Bernabéu. Autor de los dos goles del triunfo de la vuelta en el Etihad, en un partido que se encargó Vinícius de condicionar tras un remate a un poste que acabó en un segundo intento y la mano que costó la expulsión a Bernardo Silva.

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De los 34 tantos que ha marcado en 80 encuentros de “Champions”, 16 llegaron en eliminatorias. Superó a Raúl, rumbo a los 33 de Benzema y aún lejos de los 50 de un devorador del gol como Cristiano.

Sumando doce asistencias a los goles, la aportación de Vini en la última década en los duelos decisivos de la competición de mayor prestigio a nivel de clubes es inalcanzable para cualquier jugador. Alcanza 28. En esta edición, cuando el poderío goleador de Mbappé se tomó un respiro por un inoportuno esguince de rodilla que condicionó su rendimiento y le acabó obligando a parar, Vinícius marcó tanto en la ida como en la vuelta al Benfica en la ronda de acceso a octavos de final.

Dos tantos que repitió en el Etihad recuperando su cara más letal, la que añoró en las eliminatorias de la pasada edición Carlo Ancelotti. Un solo gol en seis partidos cuando ya todo estaba sentenciado en contra ante el Arsenal.

En el pasado, Vinícius dejó su huella con cuatro dianas en semifinales de la Liga de Campeones que situaron su nombre entre jugadores que marcaron distintas épocas de gloria del club blanco.

Ya superó a futbolistas de la talla de Amancio Amaro, Pirri y Sergio Ramos con apenas 23 años y desea ampliarlo en esta edición con nuevos referentes a los que dar caza: Alfredo di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Benzema y Puskas.

Precisamente fue referente absoluto en una de esas semifinales ante su próximo rival, el Bayern, al que marcó dos tantos en Múnich, en su única visita al Allianz, y acabó derribando, en la vuelta, con sus continuas acciones de desborde en el Santiago Bernabéu hasta que derribó el muro en la noche soñada de Joselu.

La leyenda de Vinícius, recuperada en su mejor versión por Álvaro Arbeloa, sigue creciendo en su torneo preferido en la hora de la verdad. EFE