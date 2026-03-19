Fiorentina, Crystal Palace, Mainz y AEK Atenas avanzan a cuartos de final

El Fiorentina ganó finalmente 1-2 al Rakow, pero bordeó la eliminación. Vencedor por 2-1 en la ida en Italia, en la vuelta en Polonia encajó el 1-0 en el minuto 46, anotado por Karol Struski.

Después, retomó el mando de la eliminatoria con el 1-1 de Roberto Piccoli en el 68, se asustó con un penalti señalado en contra pero luego invalidado por el VAR en el tramo final y resultó ganador con un tanto desde su campo, sin portero, de Marin Pongracic en el 97.

Un alivio para el bloque italiano, que compite por la permanencia en la Serie A y que rebusca el éxito en Europa, tras rozarlo en los últimos dos años. Fue finalista en 2023-24, cuando fue doblegado en la final por Olympiacos por 1-0, y en 2022-23, derrotado por 1-2 por el West Ham. También fue semifinalista el pasado curso, cuando lo eliminó el Betis.

Ahora jugará para llegar ahí contra el Crystal Palace. El bloque inglés necesitó la prórroga para superar su eliminatoria contra el AEK Larnaca en Chipre. Una 'final' después del 0-0 de la ida en Londres.

Ismaila Sarr marcó el 0-1 antes del cuarto de hora, fue empatado por el español Enric Saborit, con el 1-1 en el 63, pero de nuevo Sarr, ya en la prórroga, en el 99, marcó la diferencia para cumplir con los pronósticos.

Igualmente, el AEK Atenas completó su clasificación, ya encarrilada desde el 0-4 de la ida en el campo del Celje, que se propuso la remontada pero se quedó a la mitad, con un triunfo insuficiente por 0-2, con los goles de Nikita Iosifov y Rudi Pozeg Vancas, en los minutos 13 y 42, respectivamente.

El Rayo Vallecano, si supera la ronda, se medirá al conjunto griego en cuartos de final.

A la vez, el Mainz aprovechó su condición de local para lograr su billete frente al Sigma Olomouc. Tras el 0-0 del primer duelo, su triunfo por 2-0 fue definitivo. Stefan Posch y Armindo Sieb anotaron goles del bloque alemán, que se medirá en la siguiente fase con el vencedor de la eliminatoria entre el Estrasburgo y el Rijeka, ahora en disputa.