La Premier League extiende el límite de 30 libras para entradas visitantes hasta 2028

La decisión, que se introdujo en 2016 y que alcanzará las 12 temporadas consecutivas en vigor, fue aprobada por unanimidad por los 20 clubes en la última reunión de accionistas de la competición.

Desde la Premier destacaron en un comunicado que la implementación de este límite ha contribuido a aumentar la asistencia en partidos fuera de casa, que ha pasado del 82% al 91%, y reconocieron el esfuerzo económico que supone para los seguidores viajar por todo el país para acompañar a sus equipos.

La medida fue bien recibida por la Asociación de Aficionados del Fútbol (FSA, por sus siglas en inglés), que recordó que esta limitación fue fruto de una larga campaña impulsada por los propios aficionados.

"Una gran noticia y un recordatorio de que el límite fue una campaña nuestra en la que muchos dijeron que no iba a salir adelante", escribieron en su cuenta de X.

En noviembre, más de 100 grupos de fanáticos se unieron para instar a los clubes de la Premier League a congelar los precios de las entradas para la vivienda para las temporadas 2026-27 y 2027-28.

Sin embargo, hasta ahora siete clubes, el Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Brighton & Hove Albion, Burnley, el Leeds United y el Sunderland han anunciado que los precios de las entradas para los partidos como local aumentarán la próxima temporada.