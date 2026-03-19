Propósito europeo para Villarreal y Real Sociedad

Cuarto y con nueve puntos de margen respecto al Betis, el Villarreal afronta este choque sin urgencias pero con los tres puntos en mente para meter presión al Atlético de Madrid, tercero con 57 puntos, dos más que el equipo de Marcelino García Toral.

Además, lo hace avalado por su solidez como local, ya que en casa suma hasta ahora 11 triunfos en 14 partidos. El balance lo completan un empate y dos derrotas.

Por el lado local, siguen fuera por lesión Ayoze Pérez, Logan Costa y Juan Foyth, destacando la ausencia, una semana más, del delantero canario. Se espera que vuelva a estar en la convocatoria Kambwala, que ya estuvo en el banquillo ante el Alavés y que podría disputar sus primeros minutos esta campaña tras la grave lesión que sufrió en verano.

El cuadro txuri urdin aterriza en Villarreal en puestos europeos y en una dinámica claramente ascendente tras volver a ganar la semana pasada ante Osasuna.

Desde la llegada al banquillo de Pellegrino Matarazzo, la Real Sociedad solo ha perdido en el Bernabéu y en el Metropolitano, dos visitas muy complicadas ante rivales teóricamente superiores.

Con un ojo puesto en la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril ante el Atlético de Madrid, los donostiarras tienen que poner el foco en los tres compromisos ligueros anteriores a la gran cita.

Villarreal será la última visita antes de La Cartuja, ya que el cuadro txuri urdin disputará dos partidos consecutivos en Anoeta antes de la final.

Mañana el entrenador de New Jersey no podrá contar con los lesionados Take Kubo, Yangel Herrera, Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola, además del sancionado Beñat Turrientes. Por ello, Gorrotxategi será el pivote titular junto a Soler y la duda en el centro del campo está entre Brais Méndez y Luka Sucic.

Como nota positiva, Aihen Muñoz está de vuelta tras superar unas molestias en la cadera y ha entrado en la lista de convocados de 23 futbolistas, en la que también figura el potrillo Ibai Aguirre.

Jon Martín volverá al centro de la zaga tras descansar la pasada semana y, en la zona atacante, todo apunta a que el técnico estdounidense volverá a apostar por Ander Barrenetxea que no acaba de estar fino.

Desde que el extremo donostiarra se ha recuperado de la lesión, la Real ha vuelto al tradicional 4-3-3 en detrimento de Pablo Marín, que estaba actuando como falso extremo.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Santi Comesaña, Pape Gueye, Nicolas Pepe, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y George Mikautadze.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Sucic; Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal.