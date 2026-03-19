Thuram: "Mourinho es un gran entrenador, pero nunca se ha interesado en el racismo"

La primera reacción del técnico luso fue defender a su jugador y cuestionar al delantero madridista, aunque días después matizó sus palabras: "Si (Prestianni) es efectivamente culpable, no volveré a verlo de la misma manera y conmigo terminó".

"Mourinho es un gran entrenador, pero nunca se ha interesado en el racismo. Si lo hubiera hecho, no habría dado esa respuesta. El racismo tiene lugar, sobre todo, con las personas que tienen éxito. Algunos creen que deben devolverlas a su sitio. Culpar a alguien como hizo Mourinho, diciendo '¿Por qué celebras así?', es racismo. Por eso hay muchos jugadores que prefieren no denunciar un acto racista", opinó Thuram en un acto organizado por la Fundación FC Barcelona.

El exjugador del Barça participó en una charla en el aula magna del edificio histórico de la Universidad de Barcelona (UB), subrayó la necesidad de "educar a los jugadores, entrenadores y presidentes" para "inspirar al resto" de la sociedad en la lucha contra el racismo y destacó que "es muy importante que los futbolistas blancos también se sientan humillados cuando se produce un ataque racista".

Thuram fue invitado por el Barcelona a la inauguración de la exposición 'Tant se val d'on venim' (Da igual de dónde venimos), ubicada en el vestíbulo principal de la UB, que muestra el compromiso social del club y la labor solidaria de su Fundación a través de unas cincuenta fotografías de niños y adolescentes de distintos países que viven en situación de extrema vulnerabilidad.

El acto contó con la presencia del presidente en funciones del Barcelona, Rafael Yuste, la directora general de la Fundación, Marta Segú, y el rector de la UB, Joan Guàrdia.

Además, con motivo de la celebración este sábado 21 de marzo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Barcelona presentó un vídeo sobre el racismo en el mundo del fútbol, protagonizado por los jugadores Eric García, Alejandro Balde, Wojciech Sczesny y Gerard Martín, y las jugadoras Marta Torrejón, Esmée Brugts y Caroline Graham Hansen.