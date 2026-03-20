Argentina cambia a Guatemala por Zambia para amistoso en Buenos Aires previo al Mundial

El cambio de rival responde a la imposibilidad reglamentaria establecida por la FIFA de que un mismo equipo dispute partidos en continentes diferentes dentro de la misma ventana de amistosos, complicación que afrontaba el conjunto centroamericano ya que disputará un partido como visitante ante Argelia el 27 de marzo.

De esta manera, Argentina se despedirá de su público en la previa a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con dos enfrentamientos seguidos en el estadio La Bombonera del club Boca Juniors: el 27 de marzo se verá las caras con Mauritania y el 31 del mismo mes ante Zambia.

"La Asociación del Fútbol Argentino le agradece a la Federación de Fútbol de Guatemala el esfuerzo realizado y la voluntad de venir al país pese a la restricción reglamentaria de la FIFA", expresó la AFA en su más reciente comunicado.

La máxima autoridad del fútbol argentino había anunciado días atrás el amistoso contra Guatemala en reemplazo de la Finalissima ante España que debía disputarse el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Catar, frustrada tras el comienzo del conflicto bélico en Medio Oriente y el desacuerdo entre la Conmebol y la UEFA para reprogramar y relocalizar el encuentro.

Ambas federaciones cruzaron reproches tras las truncas negociaciones.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, publicó este viernes en sus redes sociales: "Somos campeones del Mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima. No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios", un dardo dirigido a la UEFA y la Real Federación de Fútbol de España.