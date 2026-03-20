Colombia se enfrentará con Costa Rica en el amistoso con el que se despedirá de su público

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) detalló en un comunicado que el partido se disputará en el estadio El Campín de Bogotá, en un horario por definir, en la que será "la última comparecencia del combinado nacional ante su afición previo a la participación en la cita global".

Luego la selección cafetera disputará su último partido de preparación para el Mundial el próximo 7 de junio en Estados Unidos, un encuentro que, según medios locales, se disputará en San Diego contra Jordania.

Antes de esos partidos, Colombia ya confirmó que jugará el 26 de marzo contra Croacia y tres días después ante Francia, dos amistosos que se realizarán también en Estados Unidos.

La selección cafetera hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una de las repescas de este mes.