De la Fuente anunció la lista de convocados con creadores de contenido argentinos

Como hacen en sus redes sociales, donde comparten escenas de pareja y conversaciones, muchas relacionadas con el fútbol, a pocos meses de ser padres y con la imposibilidad para Jero de acudir a animar a Argentina en Estados Unidos, México y Canada en verano, desvela su intención de aprovechar una estancia en España para ver el amistoso frente a Serbia en Villarreal.

"Surgió un lindo inconveniente, el España-Serbia", anuncia Jero a su pareja que le reclamaba su regreso a casa un día antes. "Estaré todo el Mundial en casa, recordad que no puedo ir. Mi vida últimamente es un drama, no puedo ir al Mundial, se suspendió Argentina-España, mis amigos se están pasando al pádel. Todo lo que está pasando me afecta. El fútbol me está dando revancha, además me va a invitar el director técnico de España, Luis de la Fuente. Todavía no, pero tengo su teléfono", añade.

Jero, pese a la petición de su mujer de que no lo haga, manda un mensaje de voz a De la Fuente pidiéndole "un lugarcito en el estadio" y la lista de convocados. Recibe respuesta desde la capital de España del seleccionador.

"Jero, qué alegría saber de ti. Claro, cuenta con esas entradas, para ti y toda tu familia. Aunque te hubiese gustado ver otro partido este será un partidazo también", bromea en su respuesta antes de dar una lista de convocados con muchas novedades y acabar anunciando un regalo, la segunda equipación que estrenará España en el partido y con la que jugará el Mundial 2026.