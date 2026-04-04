Ciclón extratropical en Brasil afectaría a Paraguay con tormentas y descenso de temperatura

Publicaciones de páginas brasileñas especializadas, al igual que medios de comunicación, alertan sobre que entre el 6 y el 7 de abril se formará un ciclón extratropical, al igual que un frente frío entre Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay.

Según Climatempo, las condiciones de tiempo con lluvias y tormentas eléctricas se extenderían hasta el 10 de abril en el vecino país, mientras que en el territorio nacional ya se registrarían precipitaciones desde mañana.

Al respecto, detallan que el aire se calienta sobre el norte de Argentina y Paraguay, mientras que, simultáneamente, una intensa masa de aire frío de origen polar atraviesa el este de Argentina. Entre estas dos masas de aire se forma el ciclón extratropical, que posteriormente daría origen a un frente frío.

Asimismo, precisan que se dará la intensificación de una zona de baja presión entre Paraguay y el norte de Argentina desde el lunes 6 de abril, mientras que el frente frío asociado a este ciclón se formará el martes 7 de abril entre el sur de Brasil, Paraguay y Argentina.

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Pronóstico en Paraguay

Según el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) -que va hasta el lunes-, desde mañana ya se esperan lluvias a nivel país, una condición que se extenderá hasta el lunes.

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De igual manera, hasta pasado mañana las temperaturas máximas serán superiores a los 30ºC a nivel país, por lo que se espera que continúe el calor.

Por otra parte, conforme a los datos proveídos por Meteored, desde el martes 7 de abril ya se registraría un descenso de la temperatura a nivel país.

En la capital, Asunción, se espera una máxima de 24ºC para ese día, mientras que las lluvias continuarían a lo largo del territorio nacional.

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