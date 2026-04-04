Meteorología: estos son los 11 departamentos bajo alerta de tormentas

De acuerdo al aviso publicado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma muy puntual durante la tarde de este sábado.

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Según este boletín, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, tanto en la Región Oriental como en el centro y norte de la Región Occidental.

Los departamentos incluidos en el aviso son:

Concepción

Guairá

Caazapá

Itapúa

Misiones

Paraguarí

Alto Paraná

Ñeembucú

Presidente Hayes

Alto Paraguay

Boquerón

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