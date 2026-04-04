¿Orlando Arévalo 2.0?: Amenaza de diputado cartista Rodrigo Gamarra a fiscal es causal de pérdida de investidura, afirman

El diputado cartista Rodrigo Gamarra (ANR HC), que además es uno de los vicelíderes de bancada de Honor Colorado en Diputados y presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), amenazó públicamente a la fiscal Sophia Anatolia Galeano Gavilan, al pedirle al senador cartista y miembro del JEM, Derlis Maidana que “mire atentamente” la actuación de la fiscal que imputó en el marco de una demanda laboral a Aida Aquino de Farías, madre de su precandidato Hugo Farías.

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“No solo minimizan la lesión grave sufrida por el joven en el local perteneciente a la madre del candidato a intendente de Luque, sino que amenazan directamente al fiscal o los fiscales que ‘se atrevan’ investigar a los suyos. Esto se llama tráfico de influencias fehacientemente comprobada“, señaló Peralta.

El artículo 201 de la Constitución Nacional, "De la pérdida de investidura",establece que los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por las siguientes causas: “La violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constitución y el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado"..

En este caso, Gamarra exige a un miembro del JEM (con poder para tomar determinaciones contra jueces y fiscales) eventualmente castigar a fiscales que “osen” a investigar a los suyos y hay que tener en cuenta que también es castigable la tentativa.

Maidana, lejos de rechazar el planteamiento de Gamarra, dijo siguio atacando diciendo que “quieren instrumentar la justicia, pero la gente ya sabe”.

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La imputación contra la madre del político es en base a una denuncia hecha por la Octavio Manuel Rodríguez Contreras por lesión grave y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso, luego de que el joven perdiera completamente la mano mientras cumplía labores en la empresa Arte Culinario, de Aida Aquino.

Peralta también llamó la atención ante el silencio ante esta amenaza a su subalterna, al menos hasta ahora, del Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón.

“El fiscal general debe dar un mensaje institucional ante semejante amedrentamiento, también la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay”, dijo la abogada, que remarcó que es el amedrentamiento es “intolerable en democracia, en un país serio y con autoridades serias”.

Dicha asociación de fiscales aparentemente tiene distinta vara o sufre de daltonismo al medir el “amedrentamiento”, ya que rápidamente hace unos días la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay expresa su respaldo al Agente Fiscal Andrés Arriola, a quién el senador liberal Líder Amarilla acusó de “perseguirlo” (por el caso Scanner) para supuestamente congraciarse con el oficialismo.

“Él (Arriola) formaba parte de esos fiscales que fueron investigados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Le ayudaba (a González Daher) a extorsionar a la gente”, había acusado Amarilla.

El Fiscal General del Estado, Rolón por ejemplo fue rápido -porque la gravedad lo ameritaba- en defender a la fiscal y activar los mecanismos de protección tras amenazas a la fiscal Patricia Sánchez, que junto a su colega Luz Guerrero llevó a juicio la causa por presunto título falso de abogado del senador cartista Hernán David Rivas.

Según la Fiscalía, la agente fiscal había sido amenazada para no apelar el presunto blanqueamiento del senador cartista.

Amenazas a la luz del día, lamentan

Por su parte, la exsenadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista) y el abogado Jorge Rolón Luna (uno de los principales denunciantes de la Mafia de Pagarés) lamentaron la sensación de impunidad de la que gozan los cartistas, a tal punto de poder amenazar libremente a fiscales.

“Ahora ya amenazan abiertamente a fiscales que investigan a sus amigos. Antes se hacía calladamente. Muestra la decadencia total del régimen cartista y colorado”, repudió Rolón Luna.

Por su parte, Masi también llamó la atención a la Fiscalía diciendo: “¿VEN? Esto ocurre cuando no se hacen denuncias formales y serias Ministerio Público. Estos sujetos se saben y se sienten impunes. Una fiscal imputó a la madre del candidato a intendente de Luque, Farías (ANR-HC), y el impresentable diputado Rodrigo Gamarra amedrenta abiertamente, y pide al senador Maidana (ANR-HC) que “esté atento” en el JEM".

Antecedente de Orlando Arévalo

Durante este periodo legislativo (2023-2028), el exdiputado cartista Orlando Arévalo (actualmente en filas de Fuerza Republicana, de Hugo Velázquez) se vio forzado a renunciar a su banca antes de ser echado por el caso conocido como “La Mafia manda”.

Mensajes obtenidos mediante la pericia judicial al celular del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes evidenció como ambos (con Arévalo que entonces era presidente del JEM) hablaban de salvar o castigar -según conveniencia y afinidad- a fiscales y jueces.

Otro antecedente no muy lejano es el difunto senador cartista Óscar González Daher, donde conversaciones filtradas de su secretario en el JEM, Raul Fernández Lipmann también evidenció la instrumentación de fiscales y jueces, que eran sometidos al poder político.