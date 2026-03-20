El paraguayo Andrés Cubas es baja de la Albirroja para amistosos ante Grecia y Marruecos

El ente rector del fútbol paraguayo indicó en un comunicado que Cubas, un habitual convocado por el técnico argentino Gustavo Alfaro, "queda desafectado debido a una lesión muscular".

El "Motorcito", como es conocido Cubas, salió lesionado en el último partido de la MLS entre el Vancouver el Seattle Sounders, reportaron medios paraguayos.

Los partidos ante Grecia y Marruecos están pautados para el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

Romero se sumará a los trabajos del seleccionado nacional por disposición del cuerpo técnico de la Albirroja, que regresa a la Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.

El mediocampista paraguayo de 23 años llegó en enero pasado a Universidad de Chile en su primera experiencia en el extranjero, tras haberse formado en las divisiones menores del Libertad y jugado con clubes como el Tacuary y Recoleta.

Alfaro convocó a Romero por primera vez en septiembre pasado cuando el mediocampista militaba en Recoleta y Paraguay, ya clasificada a la Copa del Mundo, disputó su último partido de las eliminatorias ante Perú.

El técnico argentino convocó a 26 jugadores para los dos partidos amistosos, entre ellos, los naturalizados Gastón Olveira y Mauricio Magalhaes, oriundos de Uruguay y Brasil, respectivamente.

Paraguay debutará en la Copa del Mundo 2026 el 12 de junio ante Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial que también organizan México y Canadá.

Una semana después se verá las caras con el ganador de la plaza del grupo C de la repesca europea (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumanía) y cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 de junio.