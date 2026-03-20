La alcaldesa de Toronto pide prohibir la presencia del ICE en la ciudad durante el Mundial

Chow presentó una moción en la que señala que "ICE ha demostrado con sus acciones en Minnesota y en todo EE.UU. que provocan miedo y desórdenes, no seguridad ni protección".

"Cualquier presencia de ICE en Toronto puede generar temor en un momento en el que queremos dar la bienvenida al mundo y garantizar que todo el mundo se sienta seguro", añadió antes de solicitar a las autoridades federales canadienses que "rechacen cualquier tipo de despliegue del ICE".

La moción, que se inicia declarando que "Toronto debería ser un lugar donde todo el mundo se sienta bienvenido y seguro", también solicita que los trabajadores municipales "eviten acciones que apoyen" a los agentes del ICE en la ciudad.

"Residentes y visitantes deberían ser capaces de disfrutar de nuestra ciudad sin miedo. Desgraciadamente, las acciones del ICE han puesto en duda la capacidad de muchas personas para visitar o vivir en los Estados Unidos y en otros lugares de forma segura", continuó el texto.

El ICE se ha convertido en los últimos meses en una de las agencias del Gobierno estadounidense más criticadas por su agresiva actuación en la detención y expulsión de miles de personas en EE.UU. Agentes del ICE también han provocado la muerte de al menos dos ciudadanos estadounidenses cuando protestaban contra las prácticas de la agencia.

La agencia migratoria estadounidense, tiene una oficina física en Toronto y su división de investigación criminal (HSI) mantiene presencia vinculada a las embajadas y consulados en Canadá.

Toronto y Vancouver son las sedes en Canadá del Mundial de Fútbol 2026 que se disputará también en México y EE.UU. en junio y julio de este año.

La FIFA ha determinado que el estadio BMO de Toronto, la ciudad más poblada del país y una de las mayores de Norteamérica con unos 6 millones de habitantes en su área metropolitana, acoja seis partidos (los días 12, 17, 20, 23 y 26 de junio y 2 de julio). En Vancouver se disputarán también seis partidos en el estadio BC Place.

El Mundial 2026 se inicia el 11 de junio en el estadio Azteca de México y terminará el 19 de julio en el MetLife Stadium, situado en Nueva Jersey (EE.UU.).

Toronto es considerada como una de las ciudades más multiculturales del mundo. Según los datos del Censo de Canadá de 2021, el 46 % de los habitantes de la ciudad han nacido fuera de Canadá. Además un 5,3 % de sus habitantes son extranjeros que residen de forma temporal, como estudiantes internacionales.