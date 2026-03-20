Serbia contará con Gudelj para el amistoso contra España; Vlahovic, la gran ausencia

Tras la cancelación de la Finalissima ante Argentina, la selección española se medirá a Serbia en La Cerámica el 27 de marzo en su primer amistoso de preparación para el Mundial en este parón. Tras ello, la selección serbia volverá a casa, al TSC Arena de Backa Topola, para jugar otro amistoso ante Arabia Sudí el 31 de marzo.

Paunovic, cesado por el Real Oviedo en octubre de 2025, se hizo con las riendas de la selección unos días después, aunque no jugarán el Mundial 2026.

Pese a ello, el seleccionador informó de que para estos dos amistosos contará con un total de 27 jugadores, donde además de Gudelj, también está incluido en representación española Veljko Birmancevic, del Getafe.

Otros nombres del panorama europeo como Sergej Milinkovic-Savic, Luka Jovic, Aleksandar Mitrovic, Filip Kostic o Aleksandar Stankovic, una de las sensaciones esta temporada en el Brujas belga, también forman parte de la lista.

Por su parte, no estarán habituales como Andrija Zivkovic (PAOK), Luka Ilic (Real Oviedo) o Dusan Vlahovic (Juventus), este último debido a que aún no ha terminado de recuperarse de una intervención en el aductor izquierdo realizada el pasado diciembre.

- La lista completa de convocados es la siguiente:

Porteros: Vanja Milinkovic-Savic (Nápoles), Predrag Rajkovic (Al-Ittihad) y Djordje Petrovic (Bournemouth).

Defensas: Kosta Nedeljkovic (Leipzig), Ognjen Mimovic (Paphos), Strahinja Erakovic (Estrella Roja), Nikola Milenkovic (Nottingham Forest), Strahinja Pavlovic (AC Milán), Milos Veljkovic (Estrella Roja), Aleksa Terzic (Salzburgo)

Centrocampistas: Aleksandar Stankovic (Club Brujas), Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Maksimovic (Shabab Al Ahli), Sasha Lukic (Fulham), Vanja Dragojevic (Partizan), Sergej Milinkovic-Savic (Al-Hilal), Samardzic (Atalanta), Petar Stanic (Ludogorets), Filip Kostic (Juventus), Veljko Birmancevic (Getafe), Mijat Gacinovic (AEK), Vasilije Kostov (Estrella Roja), Njegos Petrovic (Vojvodina).

Delanteros: Aleksandar Mitrovic (Al-Rayyan), Luka Jovic (AEK), Dejan Joveljic (Kansas City), Petar Ratkov (Lazio).