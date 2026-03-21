0-0. El Leeds United sigue en la zona de peligro tras empatar ante el Brentford

El encuentro estuvo marcado por la intensidad de ambos conjuntos, aunque esta no se tradujo en ocasiones claras, ya que apenas generaron oportunidades para inaugurar el marcador y, por momentos, dio la sensación de que ambos se conformaban con el empate.

El cuadro local, con mayor posesión de balón, realizó cuatro disparos entre los tres palos en todo el partido, todos ellos detenidos sin excesivas dificultades por Caoimhin Kelleher.

Por su parte, el Brentford solo dispuso de cinco remates en total, de los cuales únicamente dos encontraron portería, en un duelo muy cerrado y con escasa producción ofensiva.

El delantero del Brentfor, Igor Thiago, segundo máximo goleador de la Premier League, pasó desapercibido y no tuvo su mejor actuación, bien controlado en todo momento por la zaga rival.

El brasileño, recientemente convocado con su selección, apenas pudo generar peligro en un partido en el que estuvo lejos de su nivel habitual.

Con este empate, el Leeds United, que no gana en la competición doméstica desde el pasado 6 de febrero, continúa sin alejarse de la zona de descenso, de la que le separan cuatro puntos, aunque cuenta con un partido más que sus rivales directos.

En el caso del conjunto londinense, suma su tercer empate consecutivo y se mantiene en la pelea por Europa, situado en séptima posición a solo dos puntos del Liverpool , quinto clasificado.